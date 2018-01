Ladrões vestidos de freiras fogem após assalto frustrado a banco nos EUA

NOVA YORK - A Polícia americana está à procura de dois supostos assaltantes disfarçados de freiras, após um roubo frustrado a um banco em uma pacata cidade do Estado americano da Pensilvânia (nordeste).

Imagens das câmeras de vigilância cedidas pelo FBI mostram dois suspeitos vestindo longos hábitos e véus pretos, com uma touca branca que cobre seus cabelos e parte do rosto. Um deles estava segurando uma arma.

As autoridades afirmam que os dois entraram em uma filial do Citizens Bank na cidade de Tannersville por volta do meio-dia de segunda-feira.

Um dos suspeitos caminhou até a janela de um dos caixas e exigiu o dinheiro, enquanto o outro, cujo rosto estava parcialmente coberto pelos óculos escuros, se mantinha próximo, declarou o FBI.

Emissoras locais de televisão assinalaram que os dois fugiram depois que um funcionário disparou os alarmes. O FBI disse que eles "deixaram o banco de mãos vazias".

Uma porta-voz do FBI assegurou desconhecer outros casos envolvendo assaltantes disfarçados de freiras./AFP