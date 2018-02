Lady Louise se batiza com o vestidinho da rainha Elizabeth II Lady Louise Windsor, a mais nova entre os sete netos da rainha Elizabeth II, foi batizada hoje diante de seus parentes reais, na capela do Castelo de Windsor. Primeira filha de Edward e Sophie, os condes de Wessex, Lady Louise usou um vestido de batizado de renda branca de 163 anos. O vestido foi usado para O batismo várias gerações de bebês reais através desses anos, incluindo a rainha, uma das convidadas da cerimônia. A princesinha, a oitava na linha de sucessão ao trono, nasceu no dia 8 de novembro. Quando seus pais casaram-se, o cerimonial inglês anunciou que eles não poderiam ostentar o título de Alteza Real.