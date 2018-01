Lafer discute cúpula com Portugal O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Jaime Gama, reuniram-se há pouco para preparar a Cimeira Brasil-Portugal, marcada para o dia 14 de março, em Brasília. Lafer disse que pedirá ao Congresso para apressar a aprovação do acordo entre Brasil e Portugal, que tem como principal ponto o reconhecimento mútuo de diplomas. Outro projeto que se encontra no Congresso é o que estabelece regras para evitar a bitributação entre Brasil e Portugal. Os dois trataram também da crise da "vaca louca". Lafer relatou ao seu colega as providências que o governo brasileiro vem tomando para evitar a disseminação da doença. Gama, por sua vez, prontificou-se a apoiar o Brasil junto à União Européia. Gama informou que já ocorreu o problema da "vaca louca" em Portugal e que a União Européia está em vias de suspender o embargo à carne bovina portuguesa.