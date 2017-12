Lafer diz que Bush não deu ultimato à ONU O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, não considerou que o presidente dos EUA, George W. Bush, tenha dado um ultimato à Organização das Nações Unidas, durante seu discurso na abertura da assembléia geral. "Bush fez uma pressão diplomática legítima", afirmou Lafer. Ele considerou positivo o discurso do presidente norte-americano, ao insistir em que a solução para o tema Iraque passe pelo Conselho de Segurança da ONU. "É positivo o fato de Bush ter reconhecido as responsabilidades do Conselho de Segurança da ONU em cumprir as resoluções existentes em relação ao Iraque", afirmou o ministro. Ele informou que Bush também compareceu ao almoço oferecido pelo secretário-geral da ONU, Koffi Annan, do qual Lafer também participou. "Annan e Bush fizeram um brinde aos delegados presentes. O fato de Bush ter ido ao almoço também foi uma manifestação de apreço dele à ONU e aos delegados." Apesar de ter considerado importante a postura mais multilateralista de Bush, Lafer ressaltou que não estava subestimando as dificuldades e nem os riscos da situação com o Iraque. Ele afirmou que a pressão feita por Bush não significa exatamente que há uma ação de prazo estabelecida para a ONU agir. "Mas há uma noção de urgência entre os membros da ONU e essa noção é elástica. Não se pode colocar um prazo. Mas, como é uma noção de urgência, essa ação não pode se estender indefinidamente. Minha avaliação pessoal é de que este é um tema para ser resolvido em alguns meses."