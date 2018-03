Lago formado por terremoto na China continua aumentando Um lago criado na China por um terremoto e que ameaça causar uma enchente devastadora ainda está aumentando apesar dos esforços de drenar a água com segurança, informou a agência de notícias Xinhua no domingo. Soldados utilizaram mísseis e dinamite para ajudar a abrir um canal para drenar o enorme volume de água do lago, que se formou atrás de uma barragem de lama e pedras em Tangjiashan, na província de Sichuan. Deslizamentos de terras bloquearam o Rio Tongkou no terremoto de magnitude 7,9 no mês passado, criando o maior dos mais de 30 lagos formado pelo tremor que já matou 69 mil pessoas. Preocupadas que a barragem de Tangjiashan pudesse ceder de maneira repentina, autoridades retiraram mais de 250 mil pessoas de áreas próximas. Cerca de 600 policiais armados e soldados trabalham há seis dias para cavar um canal de 475 metros para escoar a água. O nível da água do lago estava 741,82 metros acima do mar por volta do meio-dia de domingo, disse a Xinhua, 1,45 metro abaixo da parte mais baixa da contenção. (Por Ken Wills)