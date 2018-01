Lahoud: grupos estrangeiros querem deteriorar relação com Síria O presidente do Líbano, Émile Lahoud, acusou nesta quinta-feira grupos libaneses e estrangeiros de buscar a deterioração das relações do país com a Síria, depois que a ONU aprovou uma resolução que pede aos dois países que restabeleçam suas relações diplomáticas. "Embora haja grupos internos e estrangeiros que desejam que as relações continuem tensas em seu benefício ou em benefício de outros países, o interesse nacional dos libaneses é de manter estreitas relações com a Síria", disse Lahoud. O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quinta-feira a resolução 1.680, promovida por EUA, Grã-Bretanha e França, que pede à Síria e ao Líbano que delimitem suas fronteiras e estabeleçam relações diplomáticas. As relações entre os dois países se deterioraram após a prorrogação por três anos do mandato de Lahoud em setembro de 2004, ação promovida por Damasco, que na época exercia uma grande influência sobre a política do país vizinho. As deterioradas relações foram rompidas após o assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri, que parte dos libaneses atribuíram ao regime de Damasco, e após a saída das tropas e agentes sírios do Líbano, em abril de 2005. "A atual atmosfera doentia não deve perdurar porque prejudicará os interesses dos dois países", acrescentou Lahoud, que disse que "Líbano e Síria são duas nações vinculadas por laços históricos e geográficos que devem ter excelentes relações baseadas na razão". Lahoud também estimou que as relações bilaterais sírio-libanesas "devem ser estabelecidas e fixadas pelos dois países".