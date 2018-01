Lança-foguetes militar encontrado em subúrbio nos EUA Um lançador de foguetes militar, do tipo capaz de disparar mísseis a partir do ombro do operador, foi encontrado perto de uma estação de trem de subúrbio de Atlanta, informam as autoridades. A arma não estava carregada. Funcionários da estação encontraram o lança-foguetes junto aos trilhos, disse o chefe de polícia Gene Wilson, acrescentando que a rama havia sido usada. O serviço de trem não foi interrompido. ?Não estava carregada. não representava risco para o público?, afirmou.