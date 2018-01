Lançada Endeavour rumo à Estação Espacial Após duas tentativas frustradas o ônibus espacial Endeavour foi lançado neste sábado, às 19h50 locais, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, iniciando uma nova missão de 11 dias à Estação Espacial Internacional (EEI). Previsões de mau tempo na Espanha, onde existem dois locais designados para uma aterrissagem de emergência, ameaçaram o lançamento da nave, segundo informaram fontes da Nasa. Na missão, já adiada por quase duas semanas devido a uma fuga de oxigênio e danos no braço robotizado da nave. O especialista espanhol Miguel López Alegria e o seu companheiro norte-americano John Herrington vão realizar três passeios espaciais para completar tarefas de construção e reabastecimento da EEI. A missão do Endeavour vai servir ainda para proceder à substituição dos atuais residentes na Estação, que permanecem no complexo orbital desde junho. "O braço robotizado está funcionando perfeitamente e a equipe disse que está pronto para voar", comentou Ron Dittermore, diretor do programa. O bom funcionamento do braço é essencial para a missão do Endeavour, que compreende a instalação na EEI de uma nova viga com mais de 12 toneladas, que os astronautas removerão do porão com a ajuda do Canadarm1, para que o braço do laboratório orbital (Canadarm2) o agarre e transporte até ao seu ponto de fixação.