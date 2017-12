Lançados 2 mísseis contra assentamento judeu Palestinos lançaram nesta terça-feira dois mísseis Qassam-2 contra um assentamento judeu na Cisjordânia, disse uma fonte de segurança israelense. Seria a primeira vez que essas armas foram usadas na Cisjordânia. Não houve notícias de vítimas ou danos. O ministro da Defesa israelense, Binyamin Ben-Eliezer, havia advertido nesta terça que enviaria tropas para ocupar zonas palestinas durante longos períodos, caso os milicianos continuassem lançando mísseis Qassam-2, um novo modelo de maior alcance. Dois mísseis lançados desde Gaza, pelo grupo militante islâmico Hamas, caíram, no último domingo, num campo aberto no sul de Israel, sem causar vítimas. Israel respondeu com fortes ataques aéreos em Gaza no último domingo e nesta segunda-feira. Os mísseis têm um alcance de cinco a oito quilômetros e poderiam atingir populações israelenses quando lançados de regiões da Faixa de Gaza e Cisjordânia.