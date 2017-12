Lancha vietnamita bate em cargueiro e mata três turistas Dois turistas chineses e um sul-coreano morreram, e quatro vietnamitas ficaram feridos em estado grave após a colisão de uma lancha de passageiros com um cargueiro em águas vietnamitas, perto da fronteira com a China, informaram, neste sábado, fontes oficiais. Trinh Quoc Dung, um dos policiais que investigam o acidente, disse que nesta sexta-feira as duas embarcações se chocaram perto da localidade de Mong Cai, 150 quilômetros a leste de Hanói. Na lancha viajavam 25 passageiros, em sua maioria vietnamitas. A parte frontal ficou completamente destruída após o choque, que também feriu o capitão. A Polícia acredita que a causa do acidente pode ter sido o denso nevoeiro na região.