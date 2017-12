Laos confirma primeiro caso de gripe aviária em ser humano O Ministério da Saúde do Laos confirmou nesta segunda-feira seu primeiro caso de uma pessoa infectada pela gripe aviária, detectada pela última vez em janeiro, numa fazenda aos arredores de Vienciana, a capital do país. A pessoa infectada pela cepa do vírus H5, e não H1, é uma menina de 15 anos que trabalhava em uma pequena exploração avícola do distrito de Srirattana, onde em janeiro apareceu um foco de gripe aviária. Segundo a rádio estatal, os testes que confirmaram o primeiro caso humano de gripe aviária no Laos foram realizadas no laboratório do Instituto Mahidol de Medicina situado em Bangcoc, capital da Tailândia. A menina foi internada em 24 de fevereiro no hospital de Nonh Khai, localidade tailandesa na fronteira com o Laos.