Laser experimental destrói obuses no ar Um canhão de raios laser destruiu dois obuses de artilharia em pleno ar nesta quinta-feira, no campo de teste de mísseis White Sands, no Novo México, num dos primeiros testes de um sistema experimental de defesa, informa o Exército americano. Nos testes, o sistema, chamado Laser Móvel Tático de Alta Energia, rastreou cada um dos obuses, de 60 centímetros cada, e os destruiu, aquecendo-os até que explodissem. A arma foi desenvolvida em conjunto pelos EUA e Israel. Os militares esperam que o laser ofereça defesa contra foguetes e artilharia de curto alcance. Ele foi projetado para agir contra os foguetes Katyusha, disparados do Líbano contra Israel pelo grupo guerrilheiro Hezbollah. O laser já havia destruído vários Katyusha (de três metros de comprimento) em testes anteriores. O canhão laser de testes está montado no topo de um edifício, no campo de testes. Os militares esperam desenvolver uma versão menor, que possa ser montada em veículos.