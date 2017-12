Latas de comida para gatos levavam quase 3 toneladas de maconha Agentes alfandegários franceses apreenderam 2,8 toneladas de maconha escondidas em latas de comida para gatos dentro de um caminhão-frigorífico com placas holandesas, informaram autoridades locais nesta sexta-feira. O caminhão havia saído de Portugal e foi parado em uma área de descanso de uma rodovia nos arredores de Orleans, ao sul de Paris, informou a alfândega francesa. A maconha estava escondida em latas de uma famosa marca de comida para gatos. O valor da droga foi estimado em cerca de US$ 19 milhões. Duas pessoas que viajavam no caminhão foram detidas para interrogatórios. Em 2003, a alfândega francesa apreendeu 62,7 toneladas de maconha.