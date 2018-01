L.A.Times demite fotógrafo que manipulou imagens na guerra O principal jornal californiano, Los Angeles Times, demitiu hoje o fotógrafo Brian Walski, que está nas proximidades de Basra acompanhando os soldados britânicos, por ter manipulado uma fotografia para torná-la mais dramática. A foto foi publicada na primeira página do jornal com grande destaque na segunda-feira. (Clique aqui para ver as fotos e a explicação, em inglês, do jornal) Segundo explica a direção do diário, retocar fotos com a ajuda de um computador para unir elementos de outras imagens - criando um com isso uma imagem que não corresponde com a realidade - ?representa uma violação da política do Times?. Na imagem publicada nesta segunda-feira, o fotógrafo reuniu imagens de outras fotos, tiradas a menos de um segundo uma da outra. Na imagem, ao centro, se vê um iraquiano com um menino nos braços. Em primeiro plano, um soldado pede aos dois para parar. No fundo há uma dezena de pessoas, possivelmente todos iraquianos, sentados no chão. Na realidade, o iraquiano com o menino, levemente aumentado para equilibrar a composição, e o soldado formam parte de duas fotos diferentes. Na foto original, o soldado tem um aspecto menos ameaçador e o iraquiano com o menino olha para outra direção, liquidando com a tensão da foto. Na manipulação, Walski também colocou algumas pessoas no fundo da fotografia, mas cometeu um erro: a imagem de um dos iraquianos (de cócoras ao lado do soldado) está repetida. Veja o especial :