Latino-americanos se alistam no Exército espanhol Jovens latino-americanos de ascendência espanhola começaram a se alistar nas forças armadas da Espanha, em uma campanha de recrutamento com a finalidade de compensar a falta de interesse local no novo exército profissional do país ibérico. Um grupo de recrutas uruguaios deverá chegar nesta quarta-feira ao aeroporto madrileno de Barajas. Um grupo de 61 homens e 11 mulheres chegou nesta terça-feira da Argentina e foi recebido por oficiais e uma multidão de jornalistas. "Meu sangue é mais espanhol que argentino", disse Diego Fontela, de 26 anos, que chegou à Espanha para se incorporar a uma academia de infantaria. Segundo uma matéria do jornal El Mundo, o jovem queria ser soldado, mas ficou desiludido com a imagem do exército em seu país de origem. No entanto, depois de ver a publicidade do exército espanhol em um diário argentino, aproveitou a oportunidade para investir na carreira militar. Rocío Muñoz, que foi ouvido pelo jornal La Vanguardia, afirmou ter optado pela carreira militar na Espanha devido à péssima situação econômica da Argentina. "Espero ter aqui uma vida melhor do que lá", disse ele. A Espanha, que teve serviço militar obrigatório durante 213 anos, aboliu a obrigatoriedade em dezembro do ano passado, seguindo a tendência européia atual. Para seduzir novos recrutas o país adotou uma série de medidas, inclusive a redução dos coeficientes de inteligência mínimos exigidos dos novos recrutas. É esperada a adesão de cerca de 300 jovens latino-americanos nas forças armadas espanholas.