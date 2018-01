Latinos se organizam para conseguir a legalização nos EUA O americano Los Angeles Times trata de uma campanha realizada nos Estados Unidos para que 1 milhão de pessoas de origem latina adquiram cidadania americana a tempo de se registrar para as eleições de novembro. A campanha está sendo lançada nesta quinta-feira por organizações de direitos de imigrantes. O movimento, de acordo com o LA Times está sendo coordenado por grupos religiosos, sindicalistas e organizações comunitárias. Segundo o diário, a intenção é "canalizar a militância das ruas e transformá-la em uma força política que pode persuadir o Congresso a legalizar os cerca de 12 milhões de imigrantes ilegais" nos Estados Unidos. De acordo com o jornal, à exceção dos cubanos, os latinos têm um baixo índice de pessoas que se naturalizam americanos e um baixo índice de registro eleitoral.