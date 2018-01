Laura Bush descarta candidatura de Condoleezza à presidência A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, "está totalmente decidida" a não apresentar sua candidatura à Casa Branca nas eleições de 2008, afirmou a primeira-dama dos Estados Unidos, Laura Bush. Em entrevista à BBC, que será transmitida hoje pela emissora, a Laura qualifica de "totalmente improvável" sua própria candidatura ao cargo. A popularidade de Laura Bush entre seus compatriotas fez correr alguns rumores no sentido que ela poderia seguir os passos de sua antecessora, Hillary Clinton, hoje senadora de Nova York e possível candidata democrata à Casa Branca. Laura Bush reconheceu que "há muita gente sinceramente oposta à guerra, e que o presidente também está contra a guerra". "Ninguém a quer, mas também ninguém queria o que aconteceu em 11 de setembro (de 2001)", afirmou a primeira-dama, em referência aos atentados terroristas contra seu país. Aids Laura Bush, que visitou recentemente Libéria, Gana e Nigéria, países nos quais se reuniu com líderes regionais, rejeita as críticas ao governo dos EUA por impor condições de tipo moral ao financiamento de projetos contra a aids. "É muito importante falar de abstinência (sexual), sobretudo em países onde as moças acham que devem satisfazer sempre os desejos dos homens", explica. E acrescenta: "Irrita-me ver como alguns consideram que a abstinência não é uma alternativa viável, porque é. Além disso, é 100% segura". Casamento Perguntada sobre o que a atraiu primeiro em seu marido, Laura Bush explica que foi "seu senso de humor". "Estar casada com alguém que pode ser tão gracioso na hora do jantar, com dois adolescentes, é algo muito agradável", afirma a mulher do presidente republicano.