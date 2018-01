Laura Bush quer visitar o Afeganistão Apenas três dias após a viagem surpresa do presidente George W. Bush a Bagdá, a primeira-dama dos EUA, Laura Bush, declarou estar pensando em visitar ao Afeganistão em meados de 2004. "Realmente, gostaria de ir", disse. "Espero ter uma oportunidade". A declaração surpreendeu os colaboradores de Laura, apesar de não ter sido a primeira vez que a senhora Bush divulga um segredo de agenda: revelou que o presidente faria uma visita à Grã-Bretanha muito antes do anúncio oficial. O assessor de imprensa da primeira-dama, Gordon Johndroe, disse não ser oportuno falar de uma viagem ao Afeganistão e que "ainda não há nada marcado no calendário". Laura Bush disse que ela e suas filhas, Barbara e Jenna, ficaram tensas durante a viagem secreta de Bush a Bagdá, onde o presidente se encontrou com as tropas no Dia de Ação de Graças. "Mas estamos muito orgulhosas do presidente", disse a primeira-dama. "Só lamentamos não termos podido acompanhá-lo".