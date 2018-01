Laura Bush visita ´patrimônio da humanidade´ no Uruguai A primeira-dama dos Estados Unidos, Laura Bush, visitou na manhã deste sábado, 10, a cidade de Colonia del Sacramento, um dos mais antigos povoados do país e patrimônio cultural da humanidade. Acompanhada da primeira-dama uruguaia, María Auxiliadora Delgado, Laura visitou o Bairro Histórico, único domínio português no Rio da Prata, predominantemente espanhol, no século XVII. Laura Bush e a anfitriã se deixaram fotografar em diversos pontos turísticos da cidade, que fica a 20 quilômetros da Fazenda Presidencial, onde o presidente americano, George W. Bush, e Tabaré Vázquez, do Uruguai, se reuniram nesta manhã. As duas primeiras-damas visitaram também o Farol de Colonia, uma construção de 1857, que tem 34 metros de altitude. Mesmo com uma luz que alcança 12 quilômetros, o farol ainda está em funcionamento. A cidade, com cerca de 25 mil habitantes, foi fundada em 28 de janeiro de 1860, quando o então governador do Rio de Janeiro, Manuel Lobo, quis estender o domínio português sobre o Rio da Prata. Colonia del Sacramento foi fundada antes mesmo de Buenos Aires, mas ainda mantém muito de sua arquitetura original.