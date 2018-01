Lava de vulcão avança e força evacuação de 5 mil em Java Por volta de 5 mil pessoas foram evacuadas nesta quinta-feira das imediações do vulcão mais ativo da Indonésia, o Merapi, no centro da Ilha de Java, depois de a lava avançar 200 metros desde a sua cratera, segundo vulcanólogos locais. "A evacuação dos moradores mais próximos começou pouco depois de a lava começar a fluir", disse um especialista do Centro de Vulcanologia de Yogyakarta. A região está há três semanas em alerta. Segundo o especialista, 40 mil pessoas precisarão de assistência quando a erupção começar. Desde o fim de semana têm sido registrados 150 sismos vulcânicos por dia, quase um terço a mais que há duas semanas. Está aumentando também a emissão de gases e cinzas. A última grande erupção do Merapi aconteceu em 1994 e causou a morte de mais de 60 mil pessoas. O fenômeno já foi registrado 68 vezes até agora.