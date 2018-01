Lava do Etna está a 40 metros de estação turística O arcebispo de Catania rezou neste domingo uma missa especial aos pés do vulcão Etna para, segundo ele, pedir a Deus que cesse a erupção que continua a alimentar um rio de lava que avança em direção à base turística de Rifugio Sapienza. Vários moradores da região também oravam para Santo Antônio, padroeiro da cidade de Nocolosi, encravada aos pés do vulcão. Os habitantes acreditam que o santo os protege do Etna e de sua fúria. Uma estátua foi erguida para ele em 1856, no local exato onde um rio de lava parou depois de uma forte erupção. Os grupos de serviço de emergência continuavam jogando terra no caminho da lava com a esperança de salvar a base de Rifugio Sapienza, situada a 1.910 metros de altura. A lava está a 40 metros do local. Os homens também tentavam proteger postes de linhas de transmissão de eletricidade e linhas férreas.