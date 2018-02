?Lavagem de fraldas? para obrigar Toledo a admitir paternidade Uma adolescente de 14 anos que quer ser reconhecida como filha pelo presidente Alejandro Toledo liderou nesta sexta-feira uma lavagem de fraldas para chamar atenção sobre seu caso. A menina Zarai e sua mãe, Lucrecia Orozco, acompanhadas de outras pessoas, lavaram as fraldas em bacias de plástico na Praça San Martín, no centro da capital peruana, e depois perto da Palácio da Justiça. A lavagem iria realizar-se na praça principal, onde se encontram o Palácio do Governo, a Prefeitura e a catedral de Lima. Mas o local do protesto foi mudado porque, segundo Orozco, na praça principal havia pessoas "que iam provocar incidentes para ofuscar nossa manifestação". Zarai e sua mãe foram acompanhadas por centenas de trabalhadores estatais despedidos durante o governo de Alberto Fujimori nos anos 90 e que reclamam sua reincorporação. Os trabalhadores portavam bandeiras peruanas, com as cores vermelha e branca, e, durante a lavagem das fraldas, gritavam lemas como "Toledo miserável, reconhece tua filha". Outras pessoas, entre homens e mulheres, levavam cartazes com as frases "Zarai dignidade" e "Toledo, reconhece tua filha". Em seguida, os manifestantes se dirigiram à Praça Bolivar, onde se encontra o Congresso, com a intenção de se entrevistarem com os legisladores, mas foram impedidos por barreiras policiais. A passeata provocou caos no trânsito do centro da cidade. Orozco disse que há anos vem tentando judicialmente, sem êxito, que Toledo reconheça Zarai como filha. Toledo tem uma filha mais velha que Zarai, em seu casamento com a belga Eliane Karp. Um juiz de Piura, onde vivem Zarai e sua mãe, já ordenou que Toledo se submeta em 7 de agosto próximo a um teste de DNA para estabelecer se ele é ou não o pai de Zarai; mas em Lima, a Suprema Corte de Justiça, acolhendo uma apelação dos advogados do mandatário, ordenou a suspensão do exame.