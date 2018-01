Lavagna vota e anuncia novas medidas econômicas O ministro de Economia da Argentina, Roberto Lavagna, revelou que anunciará novas medidas econômicas nesta segunda-feira. Ao sair da sessão eleitoral onde votou, nesta manhã, o ministro afirmou que as medidas terão o objetivo de incentivar investimentos e a produção nacional. Roberto Lavagna será mantido no cargo num eventual governo de Néstor Kirchner, e o anúncio de novas medidas está sendo interpretado pelos analistas como uma forma de conquistar os votos dos indecisos para seu candidato. A campanha de Kirchner é baseada na continuidade da recuperação econômica do país, iniciada pelo governo provisório de Eduardo Duhalde e sua gestão à frente da equipe econômica.