Lavrov anuncia visita de negociador iraniano a Moscou O ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, anunciou nesta quinta-feira que o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, chegará na sexta-feira a Moscou para fazer consultas com as autoridades russas. Larijani, o principal negociador nuclear iraniano, vai ter reuniões no Ministério das Relações Exteriores e no Conselho de Segurança adjunto à Presidência da Rússia, informou Lavrov O chefe da diplomacia russa afirmou que a oferta de Moscou de enriquecer urânio em território russo para as necessidades do Irã continua de pé, e acrescentou que as negociações sobre o programa nuclear iraniano avaliarão todas as opções, incluindo a proposta russa. Segundo o titular de Exteriores, a posição de Moscou não mudou e seu principal critério está na necessidade de manter o regime de não-proliferação de armas nucleares. "Qualquer risco neste âmbito, e ao defini-lo nos apoiamos na análise profissional da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), será examinado com toda a seriedade, e por isso defendemos que as negociações para resolver este problema comecem o mais rápido possível", disse Lavrov, citado pela agência de notícias Interfax. No sábado, 4, o chefe da Chancelaria russa disse que Moscou aceitaria um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o Irã se cumprir determinadas condições. Entre elas, a principal é que as medidas internacionais "devem ter prazo de ação limitado".