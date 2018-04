Lavrov discute defesa a russos étnicos com Ucrânia O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que se encontrou com o chanceler ucraniano, Andrii Deshchytsia, nesta segunda-feira. Lavror pediu que a Ucrânia anuncie reformas constitucionais para proteger os russos étnicos no país. O encontro marcou a maior aproximação entre os dois ministros desde a queda do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovich.