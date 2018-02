Em Berlim, Sergei Lavrov se reuniu com o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Pavlo Klimkin, e os colegas da Alemanha e França. Apesar de não chegar a uma trégua na Ucrânia, as partes firmaram um acordo para liberar os mais de 200 caminhões com ajuda humanitária enviados por Moscou e que estão parados na fronteira entre os dois países. Fonte: Dow Jones Newswires.