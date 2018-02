Lavrov e Wang Yi vão a Viena para discutir sobre Irã

Teerã e seis potências mundiais - Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia - têm prazo até a noite de amanhã para chegarem a um acordo que limite o programa nuclear iraniano em troca da suspensão de sanções impostas ao Irã pelo Ocidente.

Nos últimos dias, porém, autoridades dos EUA, da Europa e do Irã têm afirmado que poderão ser obrigados a prolongar o diálogo além do prazo estabelecido.

O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, se reuniu hoje pelo terceiro dia consecutivo com seu equivalente iraniano, Javad Zarif, de acordo com autoridades dos EUA. Catherine Ashton, a principal diplomata da União Europeia em Viena, também participou do encontro. Mais tarde, Kerry deverá se reunir com o ministro de Relações Exteriores saudita, Saud al-Faisal, antes de participar de um jantar com Catherine e chanceleres da França, Alemanha e Reino Unido.

Aliados dos EUA no Oriente Médio estão acompanhando de perto as discussões em Viena. Israel e Arábia Saudita, em particular, expressaram temores de que o Irã mantenha tecnologias para a produção de armas nucleares, como parte de um eventual acordo com as potências mundiais. Teerã alega que seu programa tem apenas fins pacíficos. Fonte: Dow Jones Newswires.