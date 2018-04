Lavrov:Rússia não tem interesse em ultrapassar fronteira

O acúmulo de tropas russas ao longo da fronteira leste com a Ucrânia segue preocupando autoridades de defesa dos Estados Unidos, que dizem não estar convencidas sobre as intenções de Moscou. A questão tem atormentado formuladores de políticas ocidentais desde que a crise na Ucrânia começou. Lavrov disse que a Rússia está interessada apenas em proteger os direitos de russos que vivem na Ucrânia.

O chanceler salientou ainda que as posições da Rússia e do Ocidente quanto à situação na Ucrânia estão ficando mais próximas, com negociações com Estados Unidos, Alemanha, França e outros países mostrando agora que os dois lados podem inclusive propor uma iniciativa conjunta ao governo ucraniano.

Lavrov voltou a defender que o governo ucraniano promova uma reforma constitucional e avalie a transformação do país em uma república federativa, onde as regiões teriam maior autonomia para conduzir suas próprias políticas econômicas e sociais. Também afirmou que a Ucrânia deveria tornar o russo o segundo idioma do país. Fonte: Dow Jones Newswires.