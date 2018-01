Le Monde: Chirac aposta em Sarkozy para suceder Villepin O presidente da França. Jacques Chirac, vê no "número dois" do governo, Nicolas Sarkozy, um forte candidato à sucessão do primeiro-ministro Dominique de Villepin, e disse isso pessoalmente a ele, afirmou a edição deste sábado do jornal Le Monde. O Palácio do Eliseu, no entanto, descartou uma reordenação do governo. A possibilidade de que Sarkozy vá para Matignon (sede do governo) para tentar salvar o final do segundo mandato presidencial de Chirac teria sido abordada na sexta-feira no encontro entre do dois. A reunião não estava prevista na agenda, garante o Le Monde. "Você não pode deixar o governo. Se acha que pode chegar a Matignon, reflita. Conversamos na próxima semana", teria dito Chirac a Sarkozy, segundo uma fonte não identificada. Aliados de Sarkozy indicaram que "todas as hipóteses" foram abordadas, "inclusive a de sua chegada a Matignon". Diante dos rumores que começam a ganhar força, fontes da assessoria de imprensa do Palácio do Eliseu informaram que Chirac não planeja qualquer reorganização governamental, pelo menos por enquanto. O jornal lembra que o presidente detesta agir sob pressão da mídia, em alusão às informações sobre uma trama contra Sarkozy e outras personalidades da qual a ministra da Defesa, Michele Alliot-Marie, também se considera "vítima". Seu companheiro, o deputado Patrick Ollier, também aparecia na lista de personalidades investigadas confidencialmente - aparentemente a pedido de Villepin - quando era ministro de Exteriores, em janeiro de 2004. O general Philippe Rondot contou esta versão aos juízes que investigam o caso. Villepin negou reiteradamente ter mandado investigar Sarkozy e outros políticos, incluindo o ex-primeiro-ministro socialista Laurent Fabius, e se apresenta como "vítima" de um "linchamento". Na próxima quinta-feira, Sarkozy prestará depoimento aos juízes. Ele foi recebido esta manhã por Villepin para falar da "atualidade".