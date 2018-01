Le Pen busca voto da direita clássica O candidato da extrema-direita à presidência da França, Jean-Marie Le Pen, está disposto a uma abertura para a direita clássica nomeando, caso seja eleito domingo, o ex-primeiro ministro da Reunião para a República (RPR) Édouard Balladur, co-partidário do presidente Jacques Chirac, ou o liberal Alain Madelin para exercer essa função. Isso corresponderia a uma nova coabitação (presidente e primeiro-ministro de partidos diferentes), na hipótese de Le Pen se eleger, e seu partido, a Frente Nacional (FN), não conseguir maioria na Assembléia Nacional nas eleições legislativas de junho. Ele justifica a escolha desses políticos dizendo que seus programas têm muito a ver com o de seu partido. Já no caso de obter maioria no Parlamento, o governo seria chefiado pelo braço direito de Le Pen, o número 2 da Frente Nacional, Bruno Gollnish, advogado e professor universitário em Lyon. Imediatamente, Alain Madelin, em telegrama distribuído pela agência de notícias France Presse desmentiu essa possibilidade, dizendo que não pode haver "nenhuma confusão ou ilusão", pois seu partido, Democracia Liberal, apóia a candidatura de Jacques Chirac. Le Pen disse também que, se Jospin tivesse passado para o segundo turno, sem dúvida seria eleito presidente, pois 80% dos eleitores da Frente Nacional votariam em Jospin e não em Chirac. Nesta quinta-feira, Le Pen participou do único comício do segundo turno, no Palácio de Esportes de Marselha, cidade onde liderou a votação no primeiro turno, obtendo quase 24% dos votos - na frente de Chirac e Jospin. Antes de viajar para Marselha, Le Pen passou pela televisão, instrumento de comunicação que privilegiou durante sua campanha. "Um minuto na televisão vale mais que mil comícios", costuma justificar Le Pen quando lhe perguntam sobre a concentração de sua campanha na TV. Ele voltou a responder às críticas de três chefes de governo europeus - Tony Blair, da Grã-Bretanha, José María Aznar, da Espanha, e o alemão Gerhard Schroeder -, que lançaram apelos para os franceses votarem em Chirac e barrarem a extrema-direita. Le Pen considera essas declarações uma ingerência nos assuntos internos da França. O candidato criticou também o presidente do Medef (Fiesp francesa), o barão Antoine Selliére, pelas fortes críticas a seu programa econômico e social, dizendo que ele deveria se ocupar mais de sua empresa de aviação, AOM-Air Liberté, às portas da falência.