Le Pen diz que preparam fraude contra ele O líder da extrema-direita francesa, Jean-Marie Le Pen, denunciou, nesta sexta-feira, a existência de preparativos em todo o país para uma "grande fraude" contra ele no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, que favoreceria seu adversário conservador Jacques Chirac. Em entrevista coletiva no QG da xenófoba e neonazista Frente Nacional, Le Pen disse que os eleitores estão recebendo pelo correio duas cédulas com um único nome, Chirac. Acrescentou que as cédulas do presidente distribuidas nos postos de votação são brancas, enquanto as dele, acinzentadas. "Além disso, muitos prefeitos estão se recusando a enviar cédulas com meu nome aos eleitores", destacou. Le Pen espera obter o apoio de pelo menos 25% dos 44 milhões de eleitores franceses. Ele acredita que a direita tem muitos simpatizantes entre as pessoas que não votaram no primeiro turno - quase 30% do eleitorado. "Tenho informação de que prefeitos estão pretendendo barrar os eleitores que se abstiveram no primeiro turno", ressaltou. Le Pen não deu nenhuma importância às manifestações realizadas contra ele em 1º de Maio, que reuniram mais de 1,3 milhão de pessoas em todo o país. "Sou um democrata e um republicano. Quando ganhei pelo voto o direito de disputar o segundo turno me pintaram como a própria reincarnação de Hitler", queixou-se. Nesta quinta-feira à noite, em seu último comício realizado em Marselha, o líder da ultradireita francesa reuniu apenas 3 mil pessoas. Pesquisas de opinião divulgadas, nesta sexta, pelo jornal Le Figaro indicam que Chirac ganhará com 79% dos votos, cabendo a Le Pen entre 21% e 25%. Em seu último discurso, Chirac, que disputa a reeleição e jamais se referiu nominalmente ao adversário, advertiu os franceses sobre o perigo do avanço da extrema-direita, principalmente para o papel que a França representa hoje no continente. "Europa significa paz, democracia e bem-estar econômico", afirmou. "A retirada da França da União Européia e a reinstauração do franco deixariam o país no meio do caminho e o levaria à ruína", ressaltou Chirac, referindo-se ao programa político do adversário ultradireitista. Chirac insistiu em que sua única preocupação hoje é reunir os franceses em torno de suas convicções democráticas. O avanço da ultradireita (4,5 milhões de votos em 1995 e 5,4 milhões em 2002), que derrotou no primeiro turno o candidato socialista, primeiro-ministro Lionel Jospin, levou as esquerdas a pedirem a seu eleitorado que vote no conservador Chirac, embora acusando-o de corrupto. Só dois grupos esquerdistas se recusaram a apoiar o presidente: o trotskista Luta Operária (5,72% da votação), de Arlette Laguiller, e o Partido dos Trabalhadores (0,47%), de Daniel Gluckstein. Ambos pediram a seus eleitores que votem em branco. Virtualmente reeleito, Chirac deve indicar um novo primeiro-ministro na segunda-feira, quando Jospin pretende apresentar oficialmente seu pedido de renúncia. E iniciar, pessoalmente, a campanha política para as eleições parlamentares de junho - tradicionalmente apontadas como terceiro turno das eleições francesas.