Le Pen está preparado para eleições legislativas Há um mês das eleições legislativas francesas, as dificuldades dos partidos de esquerda parecem maiores que as dos grupos da direita clássica. Já a extrema direita, que teve 17,5% dos votos no primeiro turno no pleito presidencial, mantém sua expectativa de provocar decisões triangulares em mais de 300 distritos eleitorais, podendo causar estragos tanto na esquerda como na direita. Se Jean-Marie Le Pen não encontra grandes dificuldades para preparar sua lista de candidatos, o mesmo não ocorre com os partidos de esquerda e direita, que deverão apresentar ainda amanhã (15) suas listas. Para os partidos de esquerda, três cenários estão sendo examinados atualmente, mas a hipótese de uma vitória parece ser a menos provável e a mais complexa. Uma nova coabitação com um governo de esquerda e um presidente de direita poderia provocar uma grave crise política. Pelo menos é esse argumento que os dirigentes políticos mais próximos do presidente Jacques Chirac têm explorado. Eles insistem em reivindicar uma maioria presidencial confortável na Assembléia Nacional para que ela possa impor seu programa. No caso de vitória da esquerda, o governo de Jean-Pierre Raffarin, primeiro-ministro de Chirac, não duraria mais do que cinco semanas. Nesse caso, o primeiro-secretário do Partido Socialista, François Holande, afirma que não iria ocorrer uma nova coabitação, pois, ao contrário do que ocorreu em 1995, desta vez o presidente Jacques Chirac não foi reeleito com base em seu programa, mas sim nos valores da república, para impedir a ascensão da extrema direita. Estratégias de Le Pen Uma vitória da esquerda constituirá uma surpresa, como também será surpreendente se houver uma avalanche de votos para a direita. O mais provável, segundo os analistas, será uma vitória relativa do partido presidencial, que vai permitir a manutenção do governo recém constituído e a implementação de seu programa. Mas, para isso, será preciso que a direita solucione seus problemas com os centristas da UDF. Este partido resiste a sua incorporação ao partido do presidente, pois essa aliança parece mais uma fusão. Quem pode atrapalhar essa festa, mais uma vez, é Jean-Marie Le Pen e seu grupo de extrema direita. Em 1997, a Frente Nacional já provocou 76 triangulares, mantendo para o segundo turno seus candidatos com votação acima de 12,5% no primeiro turno, facilitando a eleição de pelo menos 20 deputados socialistas e penalizando os candidatos da direita clássica. Agora, as projeções indicam que ele poderá manter no segundo turno mais de 300 candidatos, podendo desenvolver uma estratégia que, sem dúvida, vai atrapalhar candidatos da direita e mesmo os da esquerda, segundo seus interesses. Já a dificuldade da esquerda é conseguir reunir um apoio mais amplo do que o de suas alianças tradicionais com os comunistas, verdes e radicais, e ao mesmo tempo não fechar acordos nem com a extrema esquerda (que perde força e provavelmente não deverá repetir os 10% das presidenciais), nem com o Pólo Republicano de Jean-Pierre Chevènement, antigo ministro do governo socialista, com quem a esquerda está rompida atualmente e que recebeu 5,3% dos votos.