Le Pen faz apelo a eleitores de esquerda Jean-Marie Le Pen lançou hoje um apelo aos eleitorores de esquerda para que votem nele no domingo, advertindo que não devem permanecer cegos e influenciados por essa "campanha de ódio histérico" que se desenvolve contra ele atualmente no país. A mobilização de seus partidários foi bem menos importante do que se imaginava, apenas 10 mil pessoas (50 mil, segundo os organizadores), e não houve incidentes. O desfile percorreu ruas da região da Ópera com uma parada junto a estátua de Joana D´Arc. A passeata prosseguiu até a Praça da Ópera, onde estava montado o palco que serviu para o longo discurso do líder da Frente Nacional, de quase uma hora e meia de duração. Depois de ter responsabilizado Jacques Chirac pelos vários escândalos financeiros que marcaram o atual mandato, Le Pen disse que o presidente só se candidatou à reeleição para evitar prestar contas à Justiça, pois seu cargo lhe garante imunidade enquanto for presidente. O dirigente da extrema direita utilizou termos da 2ª Guerra Mundial para identificar as alternativas do eleitorado: atualmente na França só existem dois campos, "o da ocupação e o nosso, que é o da liberação". Ele criticou também os bispos da Igreja Católica, convencido de que eles são majoritariamente marxistas.