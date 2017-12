Leandrinho atua bem, mas Arenas leva Wizards à vitória Em Phoenix, Leandrinho bem que tentou impedir mas, com 54 pontos do armador Gilbert Arenas, incluindo uma cesta de três a 30,5 segundos para o fim da prorrogação, o Washington Wizards bateu o Phoenix Suns por 144 a 139, acabando com uma seqüência de 15 vitórias consecutivas do adversário - a melhor na história da equipe. Contudo, esta não foi a melhor marca da carreira de Arenas, pois ficou abaixo dos 60 pontos contra o Los Angeles Lakers. Pelo Suns, o armador canadense Steve Nash conseguiu 42 pontos e o ala Shawn Marion fez outros 28, mas não evitaram a derrota. O armador brasileiro Leandrinho marcou 17 pontos em 33 minutos na quadra, com cinco rebotes e igual número de assistências. Em San Antonio, o pivô chinês Yao Ming venceu o duelo com o ala Tim Duncan e marcou 22 pontos na vitória do Houston Rockets por 97 a 78 sobre o San Antonio Spurs, pela NBA. O resultado mantém o time no terceiro lugar da Divisão Sudoeste, cujo líder é o próprio Spurs (20-7). O ala reserva Bonzi Wells fez 15 pontos, enquanto Juwan Howard saiu do banco para marcar outros 14. A última vez que o Rockets venceu o San Antonio foi em 20 de abril de 1997. O ala-armador argentino Manu Ginobili fez 23 pontos para o Spurs, enquanto Duncan marcou 14 e o armador francês Tony Parker, 21. Sexta-feira, 22 de dezembro Orlando Magic 108 Golden State Warriors 117 Charlotte Bobcats 101 Utah Jazz 89 Atlanta Hawks 90 Indiana Pacers 100 New Jersey Nets 95 Los Angeles Lakers 99 Nueva York Knicks 103 Chicago Bulls 92 Boston Celtics 83 Philadelphia Sixers 98 Nueva Orleans Hornets 100 Memphis Grizzlies TP 97 Minnesota Timberwolves 107 Milwaukee Bucks 113 San Antonio Spurs 78 Houston Rockets 97 Dallas Mavericks 115 Los Angeles Clippers 83 Denver Nuggets 96 Sacramento Kings 101 Portland Trail Blazers 100 Toronto Raptors TP 101 Phoenix Suns 139 Washington Wizards TP 144