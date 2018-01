Legislação brasileira já atende à situação de refugiados sírios, diz chanceler

BRASÍLIA - O Brasil tem uma meta de receber 3 mil refugiados vítimas dos conflitos na Síria ainda este ano, informou neste sábado, 11, o Ministério das Relações Exteriores. “A situação dos refugiados sírios está prevista na legislação brasileira", disse o ministro Aloysio Nunes Ferreira.

Segundo ele, a lei do País é das mais generosas com relação ao tratamento de refugiados, porque reconhece essa condição não só em indivíduos perseguidos individualmente, mas também às pessoas atingidas por perseguições maciças e violações de direitos humanos.

A lei foi aprovada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e esse tratamento aos refugiados foi incluída no texto por emenda apresentada à época por Aloysio Nunes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o início do programa de acolhimento, cerca de 3 mil refugiados já chegaram ao País.