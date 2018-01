Deputado polonês diz que mulheres têm que ganhar menos do que homens porque são ‘menos inteligentes'

BRUXELAS - Um deputado polonês do Parlamento Europeu pode enfrentar punições sérias após dizer que as mulheres deveriam ganhar menos do que os homens porque são mais fracas, menores e “menos inteligentes”.

O presidente do Parlamento, Antonio Tajani, abriu uma investigação contra Janusz Korwin-Mikke em razão das alegações sexistas feitas no dia anterior. Agora ele pode enfrentar sanções como advertência, multa ou até suspensão temporária.

O polonês, de extrema direita, causou polêmica durante um debate sobre a diferença de salários entre homens e mulheres. “Claro que as mulheres têm que ganhar menos do que os homens, porque são mais fracas, são menores e menos inteligentes”, afirmou ele.

A investigação foi aberta em razão das regras que determinam que membros do Parlamento precisam demonstrar respeito e evitar “uma linguagem ou comportamento difamatório, racista ou xenófobo”. / ASSOCIATED PRESS