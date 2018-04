Legisladores acusam vice-presidente do Irã de corrupção Legisladores conservadores iranianos acusam o vice-presidente do país, Mohammad Reza Rahimi, de corrupção financeira e pedem sua prisão. A discussão em torno do vice de Mahmoud Ahmadinejad marca as mais recentes tensões entre o presidente e os conservadores, que geralmente são aliados no Parlamento. Rahimi nega ter praticado qualquer delito.