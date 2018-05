Legisladores decidem antecipar eleições na Macedônia

A data do pleito ainda não foi definida formalmente, mas o presidente do Parlamento, Trajko Veljanovski, especulou que a votação poderia ocorrer em 5 de junho, um ano antes do esperado. O primeiro-ministro Nikola Gruevski, conservador, tem enfrentado turbulência política desde janeiro, quando a oposição passou a boicotar as sessões no Parlamento.

A oposição social-democrata exigia antecipação das eleições por conta da prisão e do bloqueio das contas do dono de uma emissora de televisão contrária a Gruevski. Segundo a oposição, a investigação tem motivação política. As informações são da Associated Press.