Legisladores romenos reduzem imposto 'por engano' O Parlamento da Romênia aprovou por unanimidade, na noite de ontem, um corte para 5% no imposto sobre a venda de produtos da cesta básica, medida tomada "por engano", segundo o partido governista. Nosso "voto, na noite de ontem, foi um erro", admitiu Mircea Toader, líder do partido Liberal Democrata (PLD), durante conversa com jornalistas, explicando que os legisladores do partido ficaram confusos por causa dos mais de 80 projetos colocados em votação.