Legista que chefiou autópsia de Winehouse se demitiu Funcionários britânicos disseram nesta quarta-feira que a funcionária legista que supervisionou a investigação sobre a morte da cantora Amy Winehouse pediu demissão do cargo, após ter tido a competência questionada. Os parentes da estrela da música, morta aos 27 anos em julho do ano passado, disseram que ainda absorvem as implicações da novidade. Em outubro de 2011, a vice legista Suzanne Greenway determinou que a cantora morreu em decorrência do consumo excessivo de bebidas alcoólicas após um período de abstinência. A demissão de Greenway abre o caminho para que uma nova investigação sobre a morte da estrela seja iniciada.