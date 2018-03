Lei acabou com 'carta-convite' Os cubanos que quisessem deixar seu país antes da reforma migratória precisavam de uma autorização conhecida como "carta branca", pela qual o governo cobrava US$ 150. Para tanto, os candidatos a viajantes precisavam, além de vistos, de uma carta-convite emitida por entidades ou cidadãos localizados nos países que pretendiam visitar. Muitas vezes, os cubanos tinham de pagar quase US$ 200 pelo convite. O passaporte custava US$ 50. Agora, os cubanos pagam US$ 100 pelo documento e não precisam de outros papéis, além dos vistos, para sair do país.