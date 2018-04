Lei contra racismo preocupa jornais na Bolívia

Entre os jornais que participaram do protesto estão o El Deber, de Santa Cruz, o La Prensa e El Diário, de La Paz, o Los Tiempos, de Cochabamba, e Correo Del Sur, de Sucre. Em La Paz, alguns jornalistas entraram em greve de fome contra o projeto de lei do governo.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirma que a liberdade de expressão está garantida no país, mas não deveria ser usada como um pretexto para o racismo ou a discriminação. Morales é o primeiro presidente indígena da Bolívia, país onda a maioria da população é indígena e foi oprimida por um longo período.

Em declarações à Agência Boliviana de Informação (ABI), Morales disse que o racismo é "um problema estrutural da sociedade boliviana que deve acabar, porque é uma herança da época colonial que prejudica a unidade do nosso país". Ele disse que os jornalistas não precisam se preocupar com a lei se tomarem em conta a necessidade da sociedade acabar com "essa prática colonial do racismo e discriminação, cujas maiores vítimas na Bolívia foram índios e camponeses, mas também mulheres". O mandatário teve reuniões ontem com o sindicato patronal dos donos de jornais e também com o sindicato dos jornalistas profissionais.