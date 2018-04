Lei de imigração do Arizona enfrenta recurso legal Um policial do Arizona e um grupo de latinos entraram hoje com os primeiros recursos legais contra a ampla lei do Arizona de combate à imigração ilegal. O policial Martin Escobar, há 15 anos no serviço, argumenta que não há como confirmar a condição de imigrante de uma pessoa sem investigação. O processo, aberto no tribunal distrital de Tucson, afirma que a nova lei de imigração viola vários direitos constitucionais e pode limitar as investigações policiais a áreas onde há mais hispânicos.