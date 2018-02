Lei de imigração dos EUA não será 'anistia', diz senador

Rubio apareceu em cinco programas noticiosos neste domingo dizendo que "haverá consequências para os que violaram as leis".

A proposta de Rubio vai exigir que as pessoas passem por "uma verificação rigorosa de seus antecedentes" e paguem uma taxa para solicitar uma permissão para "trabalhar, viajar e pagar impostos". Depois de dez anos, esses imigrantes poderão pedir visto de residência permanente e caminhar, assim, para uma possível cidadania.

De acordo com a proposta, os que se inscreverem não poderão receber imediatamente benefícios federais, tais como os relacionados à saúde. As informações são da Associated Press.