Lei de Miami leva criminosos sexuais a morar debaixo da ponte

Bem no meio da paradisíaca cidade de Miami, embaixo da Ponte Julia Tuttle, estupradores, abusadores de menores e exibicionistas sexuais amontoam-se em barracas e casas de papelão. Já são 70 os moradores daquela que vem sendo chamada de "favela dos criminosos sexuais" e tornou-se um problema de segurança e direitos humanos. Tudo começou há dois anos, quando a cidade de Miami baixou uma lei determinando que os criminosos sexuais liberados da prisão não poderiam morar a menos de 750 metros de qualquer lugar onde se reúnem crianças, seja um parque, uma escola ou um ponto de ônibus. Como resultado, a maioria dos criminosos sexuais que saem da prisão em liberdade condicional não consegue encontrar um lugar onde morar. Abelardo González cumpriu 13 anos de pena por tentar estuprar uma menina de 12 anos. Ele saiu da prisão em janeiro, em liberdade condicional, e foi para sua casa em Hialea, subúrbio de Miami, onde mora sua mulher. Poucas horas depois, a polícia de Miami veio buscá-lo. González, de 68 anos, foi informado de que não podia morar ali porque estava muito perto de uma escola. Foi largado pelos policiais na Julia Tuttle. "Os terroristas estão melhor que nós. Eles, lá em Guantánamo, têm café da manhã, almoço e jantar, e quando são soltos podem voltar a viver em sociedade normalmente", disse Abelardo ao Estado. Hoje, Abelardo mora em uma barraca ao lado de outros criminosos sexuais. Cozinha em um fogareiro a gás e usa a água do mar de Miami como banheiro. Sua barraca está amarrada com fios de aço para não sair voando na temporada de furacões, que já começou. Grande parte dos moradores da Julia Tuttle precisa respeitar um toque de recolher, das 22 horas às 6 horas. Muitos, como Abelardo, são obrigados a usar uma algema eletrônica com GPS, que avisa à polícia quando eles entram em locais proibidos ou se afastam de seu emprego e da ponte. "É só eu andar um pouquinho que a algema apita e a polícia me liga", diz Abelardo. Toda semana chega mais gente na ponte. "A verdade é que, se traçarmos um círculo em volta de cada parque, creche e escola, não sobra quase nenhum lugar onde eles podem morar", diz Joellyn Rackleff, do departamento penitenciário de Miami. Antes de viver embaixo da Ponte Julia Tuttle, os criminosos sexuais estavam armando acampamento em um estacionamento perto da Kristi House, uma entidade que trata de crianças vítimas de abuso sexual. Os diretores da entidade pediram a remoção dos ex-presos de lá. "Mudá-los para debaixo de uma ponte não é a solução, mas não queremos eles perto de crianças", diz Dawn Thompson, diretora da Kristi House. "Queremos que o governo ache lugar para eles morarem, como faz com milhares de outros ex-presidiários."