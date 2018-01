Lei do Perdão consegue rendição de 70% dos terroristas argelinos Cerca de 70% dos terroristas em atividade na Argélia entregaram as armas para se beneficiar da "Lei do Perdão", afirmou a Comissão Nacional de Proteção dos Direitos Humanos (CNPDH), segundo o jornal "L´Expresion". O jornal cita declarações feitas na sexta-feira pelo presidente da Comissão, Farouk Ksentini. Ele considerou o índice de rendições positivo. Os terroristas se beneficiam das disposições da "Carta da Paz e Reconciliação", também conhecida como "Lei do Perdão". O texto prevê a anistia para quem se render e entregar suas armas. O prazo da Carta venceu no fim de agosto. Mas o presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, pode prorrogar o limite, disse publicamente o primeiro-ministro, Abdelaziz Beljadem. A lei contém disposições de ajuda financeira para as famílias das vítimas do terrorismo, assim como para as dos terroristas, o que causou protestos. Segundo o Governo, 51 mil famílias de terroristas solicitaram indenizações. Já foram pagas até agora 6.952. Ksentini revelou também que as autoridades mantêm contatos com os terroristas que não se renderam. O objetivo é conseguir a adesão de todos a curto prazo. Teoricamente, quem se render agora não poderá se beneficiar da anistia. Mas na prática é o que vai acontecer, na opinião do próprio ministro do Interior, Yazid Zerhuni. O ministro disse recentemente no Parlamento que "se um terrorista disser que quer se render, não podemos responder que volte à montanha porque o prazo já venceu ".