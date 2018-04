Lei imigratória provoca ameaça de boicote ao Arizona

A lei, proposta pelo Senado estadual, foi assinada pela governadora Jan Brewer na semana passada e entra em vigor em julho, caso não seja derrubada nos tribunais. Para os críticos, a lei vai levar a "estigmatização racial", ou seja, qualquer pessoa parecida com hispânico que for pega sem documentos acabaria presa. Um policial do Arizona e uma organização de hispânicos entraram com as ações judiciais ontem pedindo que a lei não entre em vigor.

Os críticos estão fazendo uma campanha para que empresários e turistas boicotem o Estado. As cidades de Denver, San Francisco e Los Angeles proibiram funcionários de viajar para o Arizona. Segundo a Associação de Hotéis do Arizona, seis convenções que se realizariam no Estado foram canceladas, incluindo a conferência dos advogados de imigração.

A Liga de Beisebol está sendo pressionada para cancelar seu jogo em Phoenix. Manifestantes com cartazes de "Boicote ao Arizona" e "Reforma, não racismo" já fizeram protesto ontem em Denver, em um jogo do Arizona Diamondbacks contra os Colorado Rockies. "O Arizona vai sofrer muito, porque é uma economia que depende muito do turismo, mais do que outros Estados", disse Ted Alden, especialista em imigração do Council on Foreign Relations. O Grand Canyon fica no Arizona. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.