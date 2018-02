Lei permite que Japão envie tropas ao Afeganistão A câmara alta do Parlamento japonês aprovou nesta segunda-feira uma lei que permite ao país apoiar os Estados Unidos no combate ao terrorismo e enviar soldados ao Afeganistão. Pela lei, no entanto, os soldados não poderão participar de combates. Eles poderão apenas transportar suprimentos, conduzir missões de resgate e enviar equipes médicas para apoiar os soldados americanos. Porém, as unidades japonesas só devem atuar em áreas sem conflitos.