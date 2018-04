Lei põe fim à punição de militares homossexuais A Argentina coloca em vigor a partir de hoje um novo Sistema de Justiça Militar, em substituição ao que vigorou por quase 60 anos no país. O novo sistema extingue as punições contra homossexuais e acaba com a pena de morte. Segundo a nova lei, os militares que cometerem crimes serão submetidos a tribunais civis.