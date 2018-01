Leia a íntegra da mensagem contida no vídeo da Al-Qaeda Eis a íntegra da mensagem deixada por um suposto membro da rede extremista Al-Qaeda que reivindica por meio de um vídeo a autoria dos atentados contra Madri: "Declaramos nossa responsabilidade pelo ocorrido em Madri exatos dois anos e meio depois dos atentados contra Nova York e Washington. É uma resposta à colaboração de vocês com o criminoso (George W.) Bush e seus aliados. "Isto é uma resposta aos crimes cometidos pelo mundo, principalmente no Iraque e no Afeganistão, e haverá outras se Deus quiser. "Vocês querem a vida e nós, a morte, o que dá um exemplo do que disse o profeta Maomé. Se não pararem com suas injustiças, mais e mais sangue será derramado e esses atentados são muito pouco do que poderia ocorrer pelo que vocês chamam de terrorismo. "Este é um aviso do porta-voz militar da Al-Qaeda na Europa, Abu Dujan al-Afghani."